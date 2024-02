Ventura diz que só haverá estabilidade nos Açores com acordo do seu partido

O presidente do Chega considerou hoje que o resultado do seu partido nas eleições dos Açores, com a eleição de cinco deputados, é uma "grande vitória" e afirmou que "só haverá estabilidade" com um acordo de governo.

"Só haverá estabilidade governativa nos Açores se houver acordo de governo para os próximos quatro anos. Vamos trabalhar a partir de hoje, e amanhã, para que esse acordo seja possível", afirmou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, o líder do Chega destacou o "crescimento exponencial" do partido, que passou de dois para cinco eleitos na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu hoje as eleições regionais dos Açores, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.