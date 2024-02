A única solução que legitima politicamente novo governo são eleições

“Esta situação deveria ter sido resolvida logo no final da primeira semana, com o Governo a entrar em gestão e o presidente da República a dizer muito claramente: no dia 24 de Março vou dissolver a Assembleia e convocar eleições”. Esta é a opinião de Nuno Morna, deputado único da Iniciativa Liberal (IL).

Agastado com o arrastar da situação e a falta de clarificação da mesma agora que já vai “a caminho das três semanas do início disto tudo”, Nuno Morna avisa que “a legitimidade política, neste momento, que não passe por eleições, não existe. A única solução que existe e que legitima politicamente seja que solução for é fazer eleições”, afirma o parlamentar na oposição.

“Estamos numa espécie de situação em que ‘nem o pai morre, nem a gente janta’”, ironiza, ao mesmo tempo que responsabiliza PSD, CDS e PAN pela situação de impasse vivida até hoje.

“Os partidos da maioria é que são o problema”, acusa.

Critica também a passividade da Assembleia Legislativa da Madeira, que lembra é “o órgão maior da Autonomia” e para o silêncio do Presidente da República: “Faz como Pilates e lava as suas mãos disto tudo”, diz.