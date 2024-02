Calado tem a "vantagem de ter mais tempo para se preparar"

Pedro Calado, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, tem tido "a vantagem de ter mais tempo para se preparar" para o primeiro interrogatório judicial com "base nos factos que estão indiciados", destacou esta segunda-feira, 5 de Fevereiro, o advogado Paulo Sá e Cunha.

O mandatário do ex-autarca do Funchal, Paulo Sá e Cunha, vê "o lado bom da coisa má" de o seu constituinte estar detido há 13 dias sem ser ouvido pelo juiz de instrução criminal.

A inquirição do também ex-vice-presidente do Governo Regional deverá ter início ou ao final do dia de hoje ou amanhã, indicou.

A prisão preventiva deve ser uma medida de coacção "muito excepcional", disse, apontando para a necessidade "de ter uma justificação objectiva muito rigorosa".

Custódio Correia terminou de ser ouvido pelo juiz de instrução criminal na quinta-feira, dia em que teve início o interrogatório de Avelino Farinha que desde as 10h15 de hoje continuou a ser inquirido.