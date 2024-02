Avaria congestiona trânsito na Via Rápida

Uma avaria de um veículo pesado voltou, esta segunda-feira, a congestionar o trânsito na Via Rápida, desta feita no sublanço Boa Nova - Pinheiro Grande, no sentido Machico - Ribeira Brava.

A avaria, que ocorreu entre o km 20 e o km 18,5, está a criar uma fila de trânsito com mais de 4 km de extensão.

Foto ViaLitoral

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, o trânsito encontra-se parado há mais de 30 minutos, e alguns condutores, devido ao calor, terão saído das suas viaturas.