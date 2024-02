Devotos homenagearam vítima

O fogo de estalo previsto para solenizar a festa de São Brás, na freguesia do Campanário, foi cancelado e a procissão parou no local onde Artur Sousa foi esta madrugada assassinado.

Para participar na homenagem deslocaram-se mais um milhar de devotos a São Brás que desta forma quiseram participar na missa e na procissão em honra do padroeiro mas também para deixar o último adeus ao filho da terra.

"Lá fizemos uns momentos de silêncio e o senhor padre tirou uma flor do andor de São Brás e colocou no lugar onde Artur Sousa terá sucumbido", relatou o presidente da confraria da paróquia. "São pequenos gestos que demonstram a solidariedade de todo o povo desta freguesia para com o Artur e a sua famÍlia", afirmou.

Durante a missa, por várias vezes, foi mencionado o nome da vítima esta madrugada foi brutalmente assassinado com duas facadas.