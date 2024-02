Quem paga as despesas da viagem em falso do Nacional?

Os polícias exibiram, este fim-de-semana, cartão vermelho ao futebol português e o Nacional da Madeira foi um dos clubes que se viu obrigado, por força das circunstâncias da falta de policiamento, a recolher aos balneários do Estádio do Mar ainda antes da partida começar.

Ainda na ressaca ao adiamento do desafio entre Famalicão e Sporting, nunca a formação alvinegra esperaria que ao planear esta viagem desde a Madeira até Matosinhos o resultado fosse... voltar à ilha sem competir, mas foi exactamente isso que aconteceu.

Jogo Leixões-Nacional adiado para 28 de Fevereiro O jogo Leixões-Nacional, da 20.ª jornada da II Liga portuguesa, marcado para hoje, às 11 horas, foi adiado por falta de policiamento, e remarcado para 28 de Fevereiro, adianta a SportTV.

No seguimento dos acontecimentos, Rui Alves adiantou à rádio pública que ficava agora à espera da devida compensação, por parte da Liga, à conta dos "prejuízos financeiros" resultantes do adiamento deste embate diante a turma leixonense. Isto além dos constrangimentos provocados - e não amparados - na carteira de aproximadamente meia centena de adeptos alvinegros que fizeram questão de se deslocar até ao Norte do País.

Quando a liga marcar o jogo temos de viajar novamente para a realização do mesmo. É assim que dispõem os regulamentos - nada a fazer - esperando que depois a Liga nos compense pelos prejuízos financeiros desta viagem. Rui Alves

Feita a contextualização, folheámos o regulamento da Liga Portugal e chegámos à Pagina 39 para explicar que, em casos deste género "as despesas acrescidas do clube visitante serão suportadas pelo Fundo de Garantia da Liga Portugal, salvo nos casos em que, por acordo entre os delegados dos dois clubes declarado no Boletim do Encontro, o jogo não se realizar ou completar, no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes".

Além disso, "o Fundo de Garantia da Liga Portugal poderá ainda ser accionado no caso de impossibilidade de calendário para realização do jogo nas 30 horas seguintes".

Equipas do continente também já beneficiaram deste fundo em deslocações à Madeira.

Ora, uma vez que o clube madeirense terá de regressar a Matosinhos - à falta de oficialização, muito possivelmente no dia 28 de Fevereiro - para disputar um jogo que acabou adiado, entende-se, pelo regulamento, que uma segunda viagem representará uma "despesa acrescida" ao emblema presidido por Rui Alves, pelo que essa questão estará salvaguardada do ponto de vista financeiro.

É preciso fazer um depósito...

Acontece que para ter acesso a este mecanismo de auxílio, os clubes participantes na II Liga "devem depositar na Secretaria da Liga Portugal, até ao dia 20 de Junho anterior ao do início da época desportiva seguinte, uma caução no valor de 1.500€ destinada ao Fundo de Garantia".