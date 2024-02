Afluência às urnas nos 13,77% até às 11 horas nos Açores

A afluência às urnas nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores foi de 13,77 por cento até às 11:00 (hora local, menos uma do que em Lisboa), segundo os dados oficiais.

Em 2020, à mesma hora, esta afluência ficou-se pelos 9,12% e quatro anos antes foi ainda mais baixa, situando-se nos 7,47%. A abstenção foi de 54,59% em 2020 e de 59,15% em 2016.

As eleições antecipadas para o parlamento dos Açores -- as primeiras na história da autonomia do arquipélago -- foram convocadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que dissolveu a assembleia após o chumbo, no final de 2023, do Plano e Orçamento deste ano.

O documento mereceu os votos contra do PS, do BE e da IL, e as abstenções do Chega e do PAN. O deputado independente votou a favor.

O número de eleitores inscritos nas eleições de hoje é de 229.830, de acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.