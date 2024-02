Pelo menos 19 mortos em incêndios no Chile

Pelo menos 19 pessoas morreram na estação balnear chilena de Viña del Mar na sequência dos incêndios que assolam a região de Valparaíso (oeste) e outros locais do centro e sul do país, anunciou a ministra do Interior, Carolina Toha.

"Há 19 mortos (...). Todos os corpos foram recuperados", declarou a ministra, alertando que o número de vítimas poderá aumentar.

Quinze das vítimas mortais foram identificadas, acrescentou Carolina Toha, indicando que 92 incêndios estão em curso e 43 mil hectares já arderam.