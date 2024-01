Incêndio em mato no ‘Santo da Serra’

Um fogo em mato deflagrou estar tarde na freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Santa Cruz.

O alerta soou pelas 15:09 no quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prontamente empenharam sete operacionais apoiados por dois veículos, um tanque, outro de comando. O incêndio, nas proximidades de uma empresa avícola localizada no sítio da Achada do Barro, estava, na última hora, na iminência de ficar resolvido.