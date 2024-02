A excelente campanha do Nacional na II Liga, quando estão completadas 19 jornadas, tem, em parte, surpreendido o treinador Tiago Margarido. Surpresa não em termos de rendimento, antes no que se refere à classificação, terceiro lugar.

“Se eu lhe disser que não me surpreendeu provavelmente não está a acreditar no que lhe estou a dizer. Contudo, digo-lhe de forma genuína que não me surpreendeu pois quando começámos a trabalhar com este grupo percebemos a sua qualidade futebolística e humana. Sabíamos que esse potencial todo que existia poderia ser desenvolvido e, caso isso acontecesse, iríamos conseguir uma manutenção muito tranquila. O facto de neste momento estarmos nos três primeiros lugares, sinceramente não esperava tanto. Esperava estar em sétimo, oitavo lugar. Não me surpreende totalmente, mas confesso que estamos a exceder um pouco as minhas expectativas.”

Questionado se em termos pessoais, a vinda para a Madeira foi uma aposta ganha, a resposta não deixa margem para dúvidas. “Pessoalmente não poderia ter encontrado melhor projecto ao ter vindo para o Nacional. Tudo aquilo que o Nacional oferece em termos de condições de trabalho, tranquilidade para trabalhar, está a refletir-se no sucesso que estamos a ter. Sinceramente foi o passo muito certo naquilo que era a progressão na minha carreira. Felizmente que as coisas estão a correr bem nesse sentido. Como digo sempre, isto não é como começa, mas sim como acaba, por isso temos que dar continuidade ao trabalho que iniciámos e no final faremos a contas. Não me iludo por termos começado bem. No entanto, tenho consciência que isto só tem os seus frutos se conseguirmos manter a regularidade. Se sou cobiçado? Sinceramente não penso nisso. Como referi, estou muito satisfeito no Nacional. Nem sequer penso nisso. No final da temporada, quando for a altura de pensar nisso, aí poderei comentar de outra forma. Neste momento o meu foco está totalmente no Nacional”, garante o treinador do Nacional que antevê muitas dificuldades para a sua equipa no jogo de domingo com o Leixões, em Matosinhos.

“Na minha óptica, o próximo jogo será das deslocações mais complicadas que vamos ter esta temporada. Neste mercado de Inverno conseguiu reforçar-se e muito. Praticamente conseguiu um onze diferente com reforços, por isso será uma equipa completamente diferente daquela que estamos habituados e vimos na primeira volta. Antevemos, por isso, muitas dificuldades. Os 40 pontos estão próximos, faltam três. A nossa ambição é máxima pois sabemos que os nossos objectivos estão mesmo ali perto.”

Sobre o perigo de haver relaxe no grupo depois de atingir os tão propalados 40 pontos, Tiago Margarido assegura que isso não vai acontecer.

“Não haverá relaxe pois quando chegarmos aos 40 pontos, vamos reformular outros objectivos, novas metas. Não haverá relaxe pois temos um grupo muito profissional, um grupo que gosta de desafios.”

Fechado o mercado de transferências de Inverno, Tiago Margarido não lamenta o facto de não terem vindo reforços.

“Ao nível da qualidade não necessitávamos de fazer nenhum incremento. Estou muito satisfeito com a qualidade que temos no plantel. No que diz respeito às alternativas, o Martim Gustavo e Shatri estão quase recuperados e, por isso, a situação da quantidade no plantel não se coloca. Com a recuperação destes dois jogadores poderemos fazer uma melhor gestão daquilo que são as minhas opções. O risco de termos lesões no plantel fica, por isso, completamente diminuído pois vamos ter mais duas opções muito em breve.”

Sobre o facto do Leixões- Nacional ser um dos jogos em que o Conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai tentar pela terceira vez aplicar as explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas com intervenção do videoárbitro (VAR), o treinador entende como positiva a esta medida.

“Parece-me interessante pois o público e todos os intervenientes no jogo ficarão mais esclarecidos com aquilo que são as decisões do árbitro. Penso que é um passo que poderá ser importante no futuro. Aguardo com alguma expectativa e confesso que me parece um passo positivo naquilo que é o futuro do futebol.”