Coelho diz que "querem mudar tudo, para ficar tudo na mesma"

José Manuel Coelho veio, esta tarde, através de um comunicado, desmascarar aquela que diz ser a estratégia do PSD Madeira para se "perpetuar no poder" e "continuar a enganar os madeirenses".

“Querem mudar tudo para ficar tudo na mesma”, disse Coelho, acrescentando que existe um "conluio entre Marcelo, o Representante da República e os partidos do Governo" para uma nova solução governativa na Madeira e evitar eleições antecipadas.

“Estao a preparar uma proposta de governo, que contará com um novo programa e orçamento. Tudo com o apoio do PAN e do CDS para levar o mandato até ao fim e evitar que Marcelo convoque eleições a partir do dia 24 de Março", explicou o candidato.

Para Coelho, este governo não tem condições de continuar. “Foram apanhados com a boca na botija a roubar e vai lhes ser permitido continuar”, questionou o candidato.