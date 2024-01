Jordânia nega que ataque que matou três soldados dos EUA ocorreu no seu território

O governo jordano esclareceu hoje que o ataque que matou três soldados norte-americanos ocorreu fora da Jordânia, designadamente numa base dos EUA na Síria, na fronteira com o Iraque e a Jordânia, noticiou a EFE.

"O ataque contra as forças norte-americanas perto da fronteira síria não ocorreu dentro da Jordânia", garantiu o ministro das Comunicações do governo do reino, Muhannad Mubaidin, à televisão estatal jordana Al Mamlaka.

O ministro referiu que o ataque de drone visou a base de al-Tanf, no leste da Síria, na fronteira com a Jordânia e o Iraque, que foi atacada hoje pela milícia pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque.

Mubaidin proferiu estas declarações após o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter afirmado que três membros do exército norte-americano tinham sido mortos num ataque de um drone no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria.

"Embora ainda estejamos a recolher os factos sobre este ataque, sabemos que foi cometido por grupos militantes radicais apoiados pelo Irão que operam na Síria e no Iraque", declarou Biden, em comunicado.

Esta é a primeira vez, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, que soldados norte-americanos morrem na sequência de ataques de milícias pró-iranianas que levaram a cabo mais de uma centena de ações contra posições norte-americanas no Iraque e na Síria desde o início do conflito.

Hoje, a Resistência Islâmica no Iraque reivindicou a autoria de cinco ataques contra os interesses militares dos EUA na Síria e no Iraque, um dos quais contra a base militar de al-Tanf.