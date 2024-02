'Basquetebol na Cidade' dinamiza baixa do Funchal durante 2 semanas

A 2.ª edição do "Basquetebol na Cidade" decorrerá entre os dias 5 e 18 de Março, na Praça do Povo, durante os quais serão promovidas diversas atividades ao ar livre destinadas à população escolar de todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, bem como a utentes que frequentam instituições vocacionadas para pessoas portadoras de deficiência.

O objectivo, conforme explica a autarquia do Funchal, é divulgar a modalidade de basquetebol de forma criativa, dinâmica e inovadora, num grande evento, que vai já na sua segunda edição, e que espera contar com a participação de mais de 3500 pessoas. A abertura está marcada para o dia 5 de março, às 15h00, na Praça do Povo.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) da Direção Regional de Educação, e a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM), e conta com o apoio logístico da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Recorde-se que o Município do Funchal apoia, este ano, o desporto com 1,2 milhões de euros (+110% do que em 2022), nas actividades programadas no âmbito dos apoios ao associativismo e a actividades de interesse municipal, sendo que a Associação de Basquetebol da Madeira será beneficiada em cerca de 25.000 euros.