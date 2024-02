Porque a vida tem altos e baixos é importante termos plano B

A importância do “plano B” foi o foco da conferência do atleta Tomás Lacerda. Detentor de vários títulos nacionais e internacionais no surf e no Stand Up Paddle, Lacerda adverte que na vida todos temos altos e baixos, para reforçar a importância do plano B.

Desde tenra idade, a sua paixão por desportos radicais foi inspirada pelo seu pai. Iniciou a sua jornada no surf aos 6 anos, competindo e representando Portugal até os 18. Aos 15, descobriu a sua afinidade com o Stand Up Paddle, onde se destacou, conquistando o título de campeão nacional por mais de 20 vezes. Em 2023, alcançou o auge ao tornar-se Campeão Europeu de Sprints, consolidando o seu nome no cenário desportivo.

Porque “as coisas podem mudar tão rápido”, foram os avós de Lacerda que o aconselharam: “É preciso ter um plano B”.

Praticante de dois desportos, admitiu que a exigência desportiva criou problemas de conciliação com os deveres escolares. A escola à distância acabou por ser a solução para conciliar desporto e ensino. Contudo, a falta de socialização do ambiente escolar deixou marcas, ao admitir que terá perdido uma das melhores fases da vida durante a adolescência.

Foi já na Universidade que quase entrou em depressão perante as dificuldades em conciliar a actividade desportiva e os estudos. Percebeu então que aquele não era o caminho correcto.

Um testemunho de vida que serviu para reforçar a ideia que “a vida tem altos e baixo” e é imperioso “encontrar um equilíbrio”.

Concluiu a intervenção aconselhando que devemos dar o nosso melhor todos os dias e nunca devemos desistir dos nossos sonhos.