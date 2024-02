Confiança considera "baixo" o investimento da CMF na prevenção de riscos

No dia em que se assinalam 14 anos desde a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, quando o Funchal foi atingido por fortes chuvas que provocaram a perda de meia centena de vidas e provocaram significativos prejuízos a infra-estruturas públicas e património privado, a coligação Confiança alerta para o "baixo" investimento municipal na prevenção de riscos e alerta para o estado das Ribeiras da Nora, de S. Gonçalo e de São João.

O partido de oposição na autarquia do Funchal aponta que o recente documento de Desempenho Orçamental de 2023 mostra que que "vários investimentos previstos no ano passado tiveram execução zero, ou seja, não passaram do papel", nomeadamente o “Reforço de medidas na prevenção de riscos associados às Alterações Climáticas” e os “Projectos de prevenção na área da protecção civil e bombeiros”, que incluíam a consolidação das escarpas dos Viveiros e da Rua Velez Caroço. Ainda com taxas de execução "baixíssimas, abaixo dos 25%", estão projectos como o “Controlo de plantas invasoras” e a “Florestação e criação de zonas arborizadas”.

A Confiança recorda os investimentos efectuados no mandato anterior, que "ultrapassou a dezena de milhões de euros em reflorestação das zonas sobranceiras à zona urbanizada da cidade, a consolidação de escarpas e taludes e investimentos em mecanismos participativos de prevenção". Para evitar que eventos semelhantes ao de 20 de Fevereiro de 2010 voltem a ocorrer, "é crucial implementar medidas de prevenção e fortalecimento da resiliência na cidade", atenta a coligação, destacando o investimento na limpeza das ribeiras, a consolidação de escarpas e a reflorestação de zonas arborizadas.

É fundamental que se proceda à limpeza regular das nossas ribeiras remover detritos e vegetação excessiva que podem obstruir o fluxo natural da água, e permitir assim águas pluviais fluam mais livremente, reduzindo o risco de represamento durante chuvas intensas. Confiança

A Confiança constata com particular apreensão e estado em que se encontram o Ribeiro da Nora, a Ribeira de S. Gonçalo e Ribeira de São João. “Urge proceder à limpeza destas ribeiras para reduzir os riscos de inundação, proteger as propriedades e as infra-estruturas, evitando danos materiais e impactos sociais nos funchalenses” refere a vereadora Cláudia Dias Ferreira.

Salienta ainda a vereadora que “a resiliência do Funchal em relação a aluviões e enxurradas envolve uma combinação de medidas de prevenção, preparação, resposta e recuperação, o qual o Município não pode estar alheado”.