"Nunca houve tanta devolução de impostos e reforço de apoios sociais aos funchalenses como agora", diz a Câmara Municipal do Funchal, liderada por Cristina Pedra, em resposta à Confiança.

Confiança alerta para consequência das políticas do PSD no município "O desempenho orçamental do ano transacto apresenta os efeitos de algumas opções políticas do PSD que culminaram numa cobrança de 51,3 milhões de euros em impostos, subindo 12% em relação a 2022, bem acima da inflação, e um colossal aumento quando comparado com o mandato anterior", refere

"Só em IRS, o actual executivo, em 3 anos, devolverá 16 milhões de euros à população do Funchal, enquanto que o anterior executivo da Confiança, em mais do dobro do tempo (7 anos), devolveu apenas 12 milhões de euros", refere a presidente através de uma nota de imprensa.

E acrescenta: "Além de que foi a vereação do Funchal Sempre à Frente que, no orçamento de 2024, antecipou a devolução do teto máximo dos 5% no IRS, algo que a vereação socialista nunca conseguiu implementar nos 8 anos que governou a cidade".

Diz ainda que "foi à conta da Confiança que os funchalenses não receberam qualquer devolução de IRS no ano de 2022".

Na área social, prossegue a presidente, "foi a actual vereação que alocou no último orçamento mais 167% (duas vezes e meia mais) do montante que a Confiança o fez, em 2021, para auxiliar as famílias do Funchal".

Estamos a falar de 11,2 milhões de euros em programas de apoio social e à educação". Cristina Pedra

"Por último, confundir receita com aumento de impostos só revela má fé política ou prova de impreparação de quem se quer assumir como alternativa à governação da cidade", sustenta.