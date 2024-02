Calheta transfere 109 mil euros para as Juntas

As oito freguesias do município da Calheta vão ter um acréscimo no financiamento de 5% passando de 25 para 30% a comparticipação que a Câmara Municipal anualmente efectua através de um protocolo.

O anúncio foi proferido e sublinhado há momentos pelo menos edil. Carlos Teles explicou que fruto de uma maior folga financeira que a autarquia dispõe, sobretudo por ver um aumento nas receitas de IMI.

É sabido que o concelho da zona Oeste tem tido uma forte procura no sector imobiliário e isso reflecte-se significativamente no encaixe de tesouraria.

Deste modo, Carlos Teles fez as contas e decidiu atribuir uma verba global que ascende a 109 mil euros.