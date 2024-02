Madeira lança blogue que partilha experiências dos turistas

A Região acaba de lançar na BTL um blogue que partilha as experiências vividas no destino por turistas convidados, ferramenta que pretende complementar a componente informativa presente no site oficial do Turismo da Madeira, que foi lançado em 2022.

Vai contar com quatro exploradores convidados, entre os quais os aventureiros Jackson Groves e Francisco Lufinha, mas também com os contributos da equipa da Associação de Promoção.

Paulo Soares apresentou a novidade e confidenciou que o blogue está a ser trabalhado há sete meses, no sentido de valorizar quatro perfis de cliente, desde famílias a aficionados por percursos pedestres.

Pode aceder ao blogue em visitmadeira.com/pt/blog/