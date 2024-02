Investigadoras polacas partilham experiências sobre catálise e métodos catalíticos na UMa

Será nos dias 5 e 6 de Março que o Centro de Química da Madeira vai promover um seminário com a participação de Jolanta Jaśkowska e Kamila Tomera, da Cracow University of Technology. As investigadoras polacas vão partilhar os seus conhecimentos e vasta experiência em catálise orgânica e catálise de transferência de fase.

Os seminários vão decorrer na Sala 0.57, localizada no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, a partir das 14 horas, sendo que os interessados podem inscrever-se no link criado para o efeito até ao dia 3 de Março.

Às oradoras visitantes, vai juntar-se Ruilong Sheng, Investigador Senior do CQM, que fará uma intervenção subordinada ao tema 'Click Chemistry in the synthesis of Bioactive Molecules, Functional Glycopolymers and Biomaterials'.