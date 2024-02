Turistas continuam a arriscar à beira de precipício no Faial

Vários turistas continuam a desafiar os limites da segurança ao se aproximarem perigosamente das bordas de precipícios no Faial, na zona do miradouro do Guindaste.

Apesar dos alertas e medidas de segurança, a atracção pela busca da foto perfeita têm feito com que vários visitantes ignorem os riscos inerentes.

Foto DR

"Quando é que as autoridades vão fazer alguma coisa para impedir que as pessoas arrisquem no miradouro do Guindaste? Tem que acontecer uma desgraça primeiro?", questiona um popular que se mostra preocupado pelo número crescente de turistas e até madeirenses que se aproximam da falésia sem medir o risco a que se expõem.