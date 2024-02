GNR localiza turistas perdidos em trilho em Câmara de Lobos

No passado domingo, 18 de Fevereiro, a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto de Protecção e Socorro da Madeira (PPSM), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), localizou dois turistas, de 29 e 40 anos, no concelho de Câmara de Lobos.

Segunda uma publicação nas redes sociais, é dado conta que foi realizado um pedido de auxílio por parte dos dois cidadãos, que estavam desorientados num percurso pedestre, entre a Boca da Corrida e Pico de São Jorge, e não conseguiam regressar.

Para o local foi accionada uma equipa de militares da Guarda, especializada em resgate em montanha, para proceder à localização dos turistas. " De imediato foram encetadas diligências, e a equipa do PPSM da UEPS/GNR, que se encontrava próxima do local, realizou as diligências para os localizar, aproximadamente 1 hora e 40 minutos depois do início do trajecto".

Os turistas apresentavam "ligeiros sinais de hipotermia e desidratação, não sendo necessários mais meios para extração das mesmas, nem tratamento hospitalar".

A acção foi coordenada e articulada com o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) da Madeira – Serviço Regional de Proteção Civil.