Primeiro-ministro eslovaco "entre a vida e a morte" após ser baleado

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, está "entre a vida e a morte", segundo o governo do país da Europa central, depois de ter sido baleado hoje "várias vezes", de acordo com a sua página oficial no Facebook.

"Está a ser transportado de helicóptero para Banska Bystrica, entre a vida e a morte", afirmou o governo, descrevendo o ataque como uma "tentativa de assassinato".

Na conta oficial do chefe de Governo na rede social Facebook, lê-se que Fico "foi baleado várias vezes e está atualmente em condições de risco de vida".

O transporte para Banská Bystrica é justificado porque a transferência da cidade de Handlova "demoraria muito tempo a chegar [à capital] Bratislava devido à necessidade de um procedimento urgente". "As próximas horas serão decisivas", lê-se ainda.

Segundo a televisão eslovaca TA3, Fico, de 59 anos, foi atingido no estômago depois de quatro tiros terem sido disparados do lado de fora da Casa da Cultura, na cidade de Handlova, localizada a cerca de 150 quilómetros a nordeste da capital.

A polícia isolou o local e um suspeito foi detido.

O jornal Politico indica ferimentos na cabeça e no peito, citando meios de comunicação locais.