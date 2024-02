Investimentos públicos e privados na UE a 50% do necessário para atingir objectivos climáticos em 2030

Os atuais investimentos públicos e privados na União Europeia em 22 setores fundamentais para combater as alterações climáticas representam 50% do necessário para alcançar as metas definidas para 2030, concluiu o Instituto para a Economia Climática (I4CE).

"É essencial duplicar aqueles investimentos para proporcionar os benefícios económicos, geopolíticos e climáticos da política da UE" (União Europeia), aponta o relatório hoje divulgado pela organização sem fins lucrativos com sede em Paris, França, que acompanha os investimentos públicos e privados dos 27 Estados-membros realizados em 22 setores fundamentais para a transformação dos sistemas de energia, construção e transporte.

Para alcançar as metas da UE para 2030, sublinha a entidade, são necessários pelo menos 813.000 milhões de euros, ou 5,1%, do Produto Interno Bruto (PIB) da UE, entre recursos públicos e investimento privado, de 2024 a 2030, apenas naqueles 22 setores.

"A resolução do défice de investimento climático da UE exige uma abordagem abrangente que envolve regulamentações existentes e futuras, sistemas de taxação de carbono e de finanças públicas", aponta o I4CE.

A entidade considera ainda provável que seja necessário financiamento adicional da UE para reduzir o défice de investimento climático, especialmente em setores que são transeuropeus por natureza.

"Os decisores políticos da UE precisam urgentemente de avaliar e abordar melhor o défice de investimento climático da UE, ou corre-se o risco de ver o Pacto Ecológico falhar o cumprimento dos seus objetivos económicos, sociais e ambientais", sublinha.