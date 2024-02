Alterações climáticas, pragas e comercialização é o que mais preocupam agricultores

A Festa da Anona, que já é uma tradição da Casa do Povo do Faial, contou hoje com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, que destacou além da presença de três centenas e meia de produtores, a realização de uma conferência de onde resultaram algumas interessantes conclusões.

Contando com o apoio do Governo Regional e entidades locais, o evento que decorre há vários anos, teve neste primeiro dia a referida conferência onde participaram os técnicos dos serviços do Governo e onde "foram abordadas três questões muito importantes para os agricultores", frisou. "Uma é relacionada com as alterações climáticas, outra com as pragas que também é associado com as alterações climáticas e depois a questão da comercialização, com uma participação muito importante do nutricionista, o Dr. Bruno Sousa, que também deixou aqui os esclarecimentos relativamente às grandes virtudes do fruto da Anona para a saúde e para a alimentação das pessoas", resumiu.

Para a governante, "o que é que é importante destacar é que este é um certame que, apesar de ser realizado por uma Casa do Povo, a do Faial, é de carácter regional, porque tem a participação de 350 produtores este ano de toda a região e acontece, particularmente, para nós refletirmos sobre aquilo que tem acontecido ao nível da produção e da comercialização", defendeu

Rafaela Fernandes frisou ainda que "há dois aspectos muito importantes" sobre este fruto. "Primeiro, é que o reforço de apoio técnico que tem sido feito pelos serviços do Governo Regional tem sido, efetivamente, uma medida eficaz e vamos continuar a reforçar esse apoio. Segundo aspecto é valorizar o trabalho do Madeira Agrícola que no contexto de apoio à comercialização tem sido uma preciosa ajuda para os pequenos produtores. E é esse, também, o patamar de apoio que o Governo Regional continuará a apoiar o trabalho do Madeira Agrícola, para garantir a comercialização deste produto tão importante, quer para nós quer lá para fora", garantiu.

A secretária regional estará igualmente amanhã nesta exposição pelas 12h00, num evento que se realiza há 33 edições.