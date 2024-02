Dançando com a Diferença promove ciclo de conversas para 'Pensar a Infância'

‘Pensar a Infância: Eu, a criança e a família’ é um ciclo de conversas dinamizado pela Companhia Dançando com a Diferença, no âmbito da actividade ‘Eu e a criança’ do projecto INSUL’Arts.

“Partindo da partilha de exemplos pessoais e das práticas experimentadas nos seus percursos profissionais, as oradoras convidarão o público a refletir – num processo dialético e que agregue todas as partes envolvidas – sobre o impacto que o contacto com as práticas, processos e criações artísticas poderão ter no desenvolvimento infantil e de como poderá reverberar ao longo de todo o ciclo vital (quer seja nos indivíduos, nas suas redes de suporte e nas comunidades em que se inserem)”, explica a organização em comunicado de imprensa.

A iniciativa terá lugar no Estúdio Dançando com a Diferença, nos Armazéns do Mercado, no Funchal e está marcada para os dias 1 de Março (das 17h30 às 19h30) e 2 de Março (entre as 10 e as 12 horas, na parte da manhã, e das 14 às 16 horas, no sábado tarde).

Bailarina Vera Santos é um das oradoras convidadas, a par do artista José Gregório Rojas (ela/elu) e da coreógrafa madeirense Sara Anjo.

A participação é gratuita, mediante inscrição, que pode ser efectuada por e-mail ([email protected]) ou contacto telefónico (+351291771138 / +351927069966).

Sobre ‘Eu e a criança’

O ‘Eu e a criança’ é uma actividade dedicada à formação e criação de novos públicos no âmbito do trabalho artístico e cultural dedicado à infância.

Esta actividade inicia-se em 2021, pretendendo acompanhar toda a duração do INSU’arts, quer seja por meio presencial com residências na Região Autónoma da Madeira, quer seja por meio digital através de plataformas de comunicação como Skype e Zoom, quer seja com a criação e desenvolvimento de uma plataforma específica para a partilha de conteúdos gráficos, vídeo e teóricos associados a esta actividade.

Esta avtividade será organizada e coordenada pela Dançando com a Diferença, contando com a colaboração de Siri Dibwyk, directora artística da DibwykDans, que tem como objectivo dar início a um processo de aprendizagem e formação que vocacione artistas locais, professores, educadores e outros interessados para o ramo das artes para a infância em contexto escolar e familiar.

Entre 2021 e 2024, ‘Eu e a Criança’ pretende organizar diversas formações dedicadas: à compreensão da importância das artes no desenvolvimento da criança; workshops dedicados à prática musical, teatral, dança e artes plásticas; compreensão sobre a função da tecnologia nas artes e no estímulo ao desenvolvimento infantil; capacitar os participantes para a criação de pequenas mostras públicas e privadas dos trabalhos desenvolvidos em contexto formativo e contexto aula no caso de profissionais da área educativa.

As famílias e as crianças também serão envolvidas nesta actividade e terão momentos dedicados à construção de uma relação entre as crianças, os seus pais e o consumo artístico, através de iniciativas e formações que estimulem estas práticas no contexto familiar.

Esta actividade pretende a construção de um vínculo de longa duração com os artistas da Região Autónoma da Madeira, pretendendo-se que mantenha a sua continuidade após a vigência do INSUL’arts.

Sobre o INSUL’arts

O INSUL´Arts é um projecto que pretende auxiliar a comunidade madeirense na construção de uma nova dinâmica cultural, uma iniciativa que possa abrir portas e gerar oportunidades aos artistas e públicos da região”.

O INSUL´Arts é um projecto financiado pelo Programa Cultura do EEA Grants Portugal, através do Connecting Dots – Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos operado pela Direcção-Geral do Património Cultural e gerido pela Direcção-Geral das Artes. na qualidade de Parceiro do Programa, promovido e dinamizado pela Companhia Dançando com a Diferença, em parceria com a dybwikdans (Noruega), Câmara Municipal do Funchal, e o Teatro Viriato (Viseu).