‘Festival New Islands’ e ciclo de conferência no Centro Cultural John Dos Passos no sábado

A Companhia Dançando com a Diferença promove, já no próximo sábado, 24 de Fevereiro de 2024, o ‘Festival New Islands’ e o ciclo de conferências ‘Arte e Inclusão ou Já Podemos Falar Em Arte?’, iniciativas integradas no projecto INSUL’Arts, que procura dinamizar a criação, formação e igualdade de participação no território insular.

No ‘Festival New Islands’ serão apresentadas as criações dos artistas contemplados com as bolsas de criação, atribuídas em 2022, nas áreas da dança e do teatro. O evento tem início às 14h30 e serão apresentadas: as peças de teatro ‘mil quinhentos e 15’, criação de Zacarias Gomes, e ‘(Qu)ilhómetros’, de Sofia Freitas Abreu; o vídeodança ‘Entre Tanto’, de Georgina Abreu, a partir da criação de Beatriz Baptista e a exibição do documentário ‘Projeto Linguagens da Dança’, sobre o processo de trabalho de Mickaella Dantas no âmbito da bolsa New Islands.

A bailarina faleceu recentemente, vítima de doença prolongada, tendo o Parlamento Regional aprovado um voto de pesar.

Com início às 18h30, a segunda parte do evento será dedicada ao pensamento, sobre o mote ‘Arte E Inclusão Ou Já Podemos Falar De Arte?’, que pretende abordar a utilização (ou a necessidade de abandono) do conceito Inclusão dentro do universo artístico.

‘Livro Sem Pontos’, fruto da parceria com o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, aquando da realização da exposição ‘Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes de Castro’ E ‘Qual A Diferença de Criar Dentro e Fora da Ilha?’, compõem o início de um ciclo de conferências que será estendido até o fim do mês de Março.

Márcia Sousa, directora do Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira; Natércia Xavier, directora regional de Cultura e os artistas vencedores da Bolsa New Islands (Zacarias Gomes, Sofia Freitas Abreu, Georgina Abreu e Beatriz Baptista) são os convidados recebidos por Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a Diferença, neste que promete ser um importante momento para pensar as Artes e a Cultura.

“Unir acções do Ciclo de Programação de Artes Contemporâneas da Madeira e também do Encludança foi uma das formas de ligarmos o pensamento sobre as Artes e a Cultura às apresentações públicas dos trabalhos dos artistas contemplados com a bolsa de criação deste projecto. De outra forma, dificilmente teríamos condições de trazer os resultados dos projetos contemplados com as bolsas New Islands aos palcos regionais, o que para nós, não era uma hipótese”, sublinha Henrique Amoedo,

O INSUL’Arts, promovido pela Dançando com a Diferença, é um projecto pretende “auxiliar a comunidade madeirense na construção de uma nova dinâmica cultural, uma iniciativa que possa abrir portas e gerar oportunidades aos artistas e públicos da região”. Financiado pelo Programa Cultura do EEA Grants Portugal, através do Connecting Dots – Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos operado pela Direcção-Geral do Património Cultural e gerido pela Direcção-Geral das Artes, na qualidade de Parceiro do Programa, promovido e dinamizado pela Companhia Dançando com a Diferença, em parceria com a dybwikdans (Noruega), Câmara Municipal do Funchal, e o Teatro Viriato (Viseu).