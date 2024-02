AJMC promove campanha de literacia política no digital

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) lançou uma campanha inovadora de sensibilização para a literacia política, aproveitando o sucesso que tem obtido nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram. Com um público digital cada vez mais envolvido, a Associação decidiu utilizar as suas plataformas para informar sobre o funcionamento da política, especialmente em vista das eleições legislativas para a Assembleia da República, marcadas para o próximo dia 10 de Março.

Alcançando recentemente a marca de 50.000 likes no TikTok, a AJMC viu nesta conquista uma oportunidade para educar e envolver os seus seguidores sobre questões políticas relevantes. A campanha consistiu na produção de uma série de vídeos explicativos, nos quais eram abordados temas como o sistema eleitoral, os candidatos e as questões técnicas relacionadas com as eleições.

Álvaro Teles, presidente da AJMC, expressou sua satisfação com os resultados da campanha, afirmando que "chegou no momento certo". Destacou, ainda, que embora as pessoas já estejam familiarizadas com os vídeos produzidos pela Associação, muitas vezes se mostravam hesitantes quando o tema era política. No entanto, a iniciativa conseguiu quebrar essa barreira, tornando o assunto mais acessível e compreensível para o público jovem.

Os vídeos da campanha abordaram desde questões simples, como reconhecer os rostos dos candidatos, até aspetos mais complexos do sistema eleitoral, visando proporcionar uma compreensão abrangente sobre o processo político. Para a AJMC, além de promover a literacia política, a campanha também teve como objectivo identificar e destacar as necessidades dos jovens madeirenses, alinhando-se com a missão da associação em representar e defender os interesses dessa parcela da população. Esta campanha terminou com uma transmissão em directo com Francisco Araújo, fundador do projecto 'Os 230', uma iniciativa de responsabilidade cívica independente que pretende reforçar a democracia portuguesa e promover a participação cívica consciente.

Dessa forma, a Associação de Jovens Madeirenses demonstra mais uma vez seu compromisso em promover a participação cívica e o conhecimento político entre os jovens, utilizando as plataformas digitais como uma ferramenta poderosa para alcançar esse objetivo. Com a proximidade das eleições, “iniciativas como esta mostram-se essenciais para fortalecer a democracia e a participação ativa dos cidadãos no processo eleitoral”, reforçou o presidente da AJMC.