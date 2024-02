Diferença salarial entre homens e mulheres é menor na Região do que no País

Em 2010, a diferença de salários entre homens e mulheres, na Madeira, era de 19,2% e em 2021 baixou para 10,1%, abaixo da média nacional que ficou em 13,1%. Os dados foram referidos por Rubina Leal, num comentário à proposta do PCP.

A deputada do PSD considera o tema em discussão "uma questão de direitos humanos" que, mesmo com significativos avanços "na equidade entre homens e mulheres" persistem desafios importantes.

"Muita coisa continua por cumprir", nomeadamente em Portugal que tem descido, sucessivamente, no ranking da discriminação entre homens e mulheres, agravando a situação. "Portugal desceu três lugares no ranking", lamentou a deputada do PSD.

Na Região, destaca, há medidas concretas de combate à discriminação de género, através de serviços do Governo Regional e comissões criadas, tanto ao nível governamental como autárquico.

Rubina Leal referiu os diversos estudos disponíveis, ao nível regional, que respondem ao que propõe o PCP.

Também Ana Monteiro, do CDS, destacou os esforços feitos para atenuar as diferenças salariais mas reconheceu que há mentalidades que têm de ser alteradas, nomeadamente no acesso das mulheres aos cargos de chefia.

Antes, Nuno Morna, da IL; considerou que a proposta do PCP é apenas mais burocracia e que o falta é que as entidades fiscalizadoras actuem.