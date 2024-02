JPP pede majoração de verbas para a Universidade da Madeira e nova residência

O JPP esteve, hoje, na Universidade da Madeira (UMa), onde defendeu uma majoração de verbas para aquela instituição de ensino superior e a construção de uma segunda residência universitária mais próxima do polo da Penteada, "que viesse resolver as dificuldades dos estudantes no acesso à habitação no atual panorama do difícil e caro mercado imobiliário".

Emanuel Gaspar, candidato do Juntos Pelo Povo pelo círculo da Madeira, chamou ainda a atenção para a "degradação" das instalações da UMa na Penteada e no próprio edifício da Reitoria, este último "um edifício histórico e notável, mas também já a precisar de maior atenção".

O porta-voz desta iniciativa considerou tratar-se um "paradoxo", o facto de "a mais jovem universidade do país" ter "instalações que nunca tiveram a necessária intervenção de manutenção dos edifícios".

O candidato defendeu que para todos estes objectivos é precisa "uma majoração de verbas provenientes do Orçamento de Estado que sejam adequadas a uma universidade periférica e Atlântica, que nunca pode ser encarada em pé de igualdade com as instituições de ensino superior sedeadas em território continental".

Emanuel Gaspar disse ainda ser importante "certificar cursos, reforçar a internacionalização da universidade e aproveitar o futuro hospital universitário para aumentar o número de anos do curso de Medicina que são leccionados na Madeira", algo que considera que "seria bom para a Madeira e para os estudantes madeirenses".

Sobre a nova residência universitária, lembrou os projectos nunca concretizados para a Quinta de São Roque, pertença da UMa e apontou que a actual residência, "além de insuficiente, fica distante do polo da Penteada, onde decorrem as aulas".