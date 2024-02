JPP com voto de pesar pela morte de José Reis

O Juntos Pelo Povo deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de pesar pelo falecimento de José dos Reis Pestana Leão, "uma figura icónica e respeitada da comunidade porto-santense".

"Durante mais de seis décadas, José dos Reis Pestana Leão, conhecido carinhosamente como o 'Mestre dos Gelados', foi uma presença constante e amada no centro do Porto Santo. Sua famosa 'lambeca', com sabores característicos e inconfundíveis, tornou-se uma marca registrada da ilha dourada e uma parte essencial do quotidiano dos seus habitantes", indica nota à imprensa, assinada por Patrícia Spínola.

O partido lembra que a sua participação cívica e o seu empenho no desenvolvimento económico e associativismo da Região valeu-lhe a atribuição da medalha/Insígnia Autonómica de Bons Serviços a 1 de Julho de 2022.

"O JPP expressa as suas mais sinceras condolências à família e amigos de José dos Reis Pestana Leão, bem como à comunidade porto-santense, neste momento de luto e tristeza", termina.