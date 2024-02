No próximo dia 1 de Março, às 18h, o Naval Beach Club, situado no Clube Naval do Funchal, inaugura o seu novo conceito, o Revolucion Craft Cocktail Bar no primeiro andar. Convidamos os amantes de cocktails a embarcarem numa experiência única à beira-mar, de terça a sábado, das 16h às 24h, onde a criatividade de Telma Rodrigues e Miguel Gouveia se revelará através de um menu inovador e bebidas de requinte.

Além da carta de Cocktails, oferecemos uma variada carta de snacks que podem ser apreciados juntamente com os deliciosos cocktails.

A inauguração será marcada por uma performance artística do projecto Meia Esquadria, combinando guitarra ao vivo, de Bruno Lucas, DJ set com Nuno Marcial e videoarte do Mário Lopes, para criar uma experiência verdadeiramente imersiva.

O Revolucion Craft Cocktail Bar não é apenas um espaço; é uma experiência extraordinária. Venha nos conhecer! Estamos ansiosos para vos receber nesta jornada de sabores, sol e mar.