Especialistas em videojogos de universidades europeias reúnem-se no Funchal

Será no Centro Cultural e de Investigação do Funchal que vários especialistas, vindos de universidade europeias, vão reunir-se nos dias 21 e 22 de Fevereiro, para falar sobre videojogos. 'Level Up @ eGames Lab' é o nome da sessão organizada pelo consórcio eGames Lab, um projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com 30 milhões de euros.

A sessão de abertura está agendada para o dia 21, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal. O programa conta ainda com várias palestras dadas por investigadores especialistas em áreas como a utilização da inteligência artificial, da realidade estendida e da arte digital na produção de videojogos. Lene Nielsen, da Universidade de Copenhaga, Sabine Madsen, da Universidade de Aalborg (ambas na Dinamarca), Nuno Correia, da Universidade Nova de Lisboa e Terhi Marttila, do Interactive Technologies Institute e do Instituto Superior Técnico, são alguns dos oradores convidados.

"No final do segundo dia, os investigadores convidados juntam-se para formar um painel que vai discutir as diferentes abordagens no desenvolvimento de videojogos, bem como as principais dificuldades sentidas na indústria dos videojogos em Portugal e no estrangeiro. Durante o evento estarão expostos 23 pósteres científicos de jovens investigadores do projecto eGames Lab sobre a investigação que os mesmos têm vindo a desenvolver desde o começo do projecto", refere nota à imprensa.