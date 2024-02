Nova cartada de Albuquerque entre as notícias que se destacam na imprensa nacional

A nova cartada de Miguel Albuquerque está entre as notícias que se destacam nas capas dos jornais nacionais, nomeadamente o Público. O matutino escreve na primeira página que o presidente demissionário do Governo Regional da Madeira admite recandidatura.

Público:

- "Juiz critica forma como escutas foram usadas na Operação Influencer"

- "Debate. Pedro Nuno viabiliza governo minoritário da AD, Montenegro foge"

- "Partidos têm poucas propostas sobre recuperação de aprendizagens, escolas não desistem"

- "Prémio Bial. Distinguido estudo sobre cancro cerebral agressivo"

- "PSP faz queixa de protesto de polícias no Capitólio. Depois de manifestação no Terreiro do Paço, polícias cercaram debate entre AD e PS"

- "Indústria. Calçado prepara salto para competir no mercado de luxo"

- "Tiago Oliveira. CGTP vai ser liderada por sindicalista do Porto, de 43 anos"

- "Relatório da ONU. Mulheres e raparigas alvo de 'execuções arbitrárias' e abusos em Gaza"

- "Luís Tinoco e João Barradas. Concerto para acordeão e orquestra viaja para Funchal e Londres"

- "Miguel Albuquerque. Presidente demissionário do Governo Regional da Madeira admite recandidatura"

Correio da Manhã:

- "João Mário chora morte da mãe. Estrela do Benfica sofre perda"

- "Moreirense-Sporting (0-2). Leão faz festa no Minho"

- "Venda do estádio. Contabilidade criativa melhora contas do dragão"

- "Ataca ex-vice das águias. FC Porto indignado arrasa Moniz"

- "CM revela escutas de Sandra a 'macaco': 'Não podem mamar da nossa gamela'"

- "Diz juiz. Suspeitas contra Costa são 'vagas'"

- "Despista-se de moto e é atropelado pela própria mulher"

- "Montenegro mantém tabu. Pedro Nuno viabiliza Governo da AD"

- "Entrevista à CMTV. André Ventura promete prioridade às forças de segurança"

- "Descontos. Cinco mil professores podem regressar à CGA"

- "Crédito. Mais de 60% da prestação é para juros da casa"

Jornal de Notícias:

- "Consumo de álcool aos 18 anos aumenta em todas as regiões"

- "PS admite viabilizar Governo da AD"

- "Influencer. Juiz acusa MP de só apresentar factos 'de cariz vago'"

- "Professores. Aposentações batem recorde dos últimos 24 anos"

- "Registos. Há quase um animal para cada dois portugueses"

- "Porto. Estrangeiros voltaram a encher a universidade"

- "Moreirense 0-2 Sporting. Ensaio minhoto lança Sporting confiante para jogos com suíços"

- "FC Porto. SAD atinge lucro de 35 milhões no primeiro semestre"

- "Navalny. Viúva promete lutar por uma Rússia livre"

- "Cinema. 'Oppenheimer', ou a história da bomba atómica, arrasa nos prémios"

Diário de Notícias:

- "Estatísticas da PJ não apontam aumento de crimes causados por imigrantes"

- "Ursula Von Der Leyen quer ser a 'Senhora Europa' por mais cinco anos"

- "[Nadador] Diogo Ribeiro: 'Agora dão-me os parabéns, chamam-me campeão. É bom ouvir'"

- "Luís Nuno Rodrigues, professor e historiador. Portugal e o futuro de Spínola 'funcionou com uma verdadeira pedrada no charco'"

- "Onde estava há 50 anos? Carlos Fernandes Jorge, engenheiro civil hidráulico"

- "Thijs Povel, empreendedor: 'Este é um ótimo momento para começar uma startup'"

- "Contestação. Três mil polícias voltaram às ruas a pedir melhores condições"

- "Educação. Falta de condições. Aluno cria petição contra exames em formato digital"

- "Esclarecimento da Câmara Municipal de Ovar sobre a Esmoriztur"

inevitável:

- "indomável"

- "André Ventura: 'Fará algum sentido ser mais calmo, mais parado, mais amorfo?'"

- "Livre: 'O grande desígnio é tirar Portugal da armadilha dos salários baixos'"

- "PAN: 'Conseguimos 40 milhões para a causa animal nos últimos anos'"

- "Os perfis, os cartazes e as propostas do Chega, Livre e PAN"

Negócios:

- "Como as promessas dos partidos mexem com as contas públicas"

- "PS viabiliza Governo minoritário da AD. Montenegro não diz. Medidas económicas dividem"

- "Instabilidade é risco, mas eleições afetam pouco a bolsa nacional"

- "Autoestrada Douro Litoral à venda por 400 milhões"

- "Restauração e hotéis vão pesar mais no cálculo da inflação"

- "Radar África. China usou disfarce para entrar em Angola"

- "Crédito. 'Leasing' quer mexer na taxa mesmo com queda de juros"

- "Indústria. Operação da Faurecia em Portugal imune a demissões"

O Jornal Económico:

- "EDP Renováveis inaugura a sua maior central solar na Europa"

- "'Há várias disfunções da Justiça que também são responsabilidade dos políticos', Ana Gomes, ex-eurodeputada socialista"

- "Pedro Nuno Santos admite viabilizar governo minoritário da AD"

- "Mota acelera mais de 6% com bons ventos em África e América"

- "Highgate Portugal vai investir 51,5 milhões de euros até 2025 na nova imagem dos hotéis NAU"

- "Joana Farrajota, professora e coordenadora do NOVA Financial Markets: 'É necessário centralizar e estimular a investigação nos mercados financeiros'"

- "Balança de pagamentos na agenda"

O Jogo:

- "Moreirense 0-Sporting 2. Sempre a abrir"

- "Rúben Amorim: 'Não demos nada ao Moreirense"

- FC Porto. Primeiro semestre de 2023/24 encerrou com 35MEuro de lucro. Contas da SAD no azul"

- "Diogo Ribeiro foi recebido em apoteose no regresso a Portugal e deixou promessa: 'Enquanto não chegar à medalha olímpica, não paro'"

- "Benfica. Extremo quer recuperar estatuto na Luz e no Escrete. Neres reclama espaço"

- "João Mário diz que, pela primeira vez, tem um técnico que é excelente treinador e excelente pessoa"

- "Solidariedade total com luto de João Neves"

- "Braga. Luís Castro treinou-o na formação do Benfica: 'Ndour tem tudo para ser de nível mundial'"

A Bola:

- "Moreirense-Sporting (0-2). Sporting foi cedo ao pote"

- "FC Porto. Reavaliação do estádio ajuda capitais próprios"

- "FC Porto. Taremi lesionou-se e é baixa amanhã"

- "Benfica: 'Nunca tinha tido um excelente treinador que também é excelente pessoa', João Mário"

- "Natação. Diogo Ribeiro chegou com medalha nova e teve receção de herói"

Record:

- "Moreirense-Sporting (0-2). Sempre a rugir. Entrada arrasadora vale 8.ª vitória seguida na Liga"

- "João Mário aplaude Schmidt e dá bicadas: 'Nunca tive um excelente treinador e uma excelente pessoa'""

- "FC Porto. SAD com lucro 35 MEuro"

- "Espanha. Mbappé certo no Real Madrid"

- "Natação. Diogo Ribeiro o regresso do bicampeão mundial: 'Não vou parar até á medalha olímpica"