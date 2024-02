Madeira em gestão, 'Macaco' apanhado e Global Media em destaque na imprensa

A crise política na Região continua a dar que falar nos jornais nacionais. "Madeira fica em gestão até à decisão de Marcelo", escreve o Público. O mesmo periódico avança que o "Consultor da Global Media ganha 3,3 milhões em contratos públicos".

Já o Correio da Manhã revela que Fernando Madureira, conhecido como 'Macaco', foi "apanhado a negociar jogadores", segundo "revelam escutas do processo de Luís Filipe Vieira".

O Jornal de Notícias indica que "encher o depósito nos supermercados fica mais barato em metade do país" e o Diário de Notícias dá destaque à crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS). "SNS - A 'situação vai agravar-se'. Mais de 30% das reformas são de médicos", lê-se na primeira página.

Nos desportivos, e ao contrário do que é costume, é a natação e não o futebol a fazer manchetes, após a conquista do título de campeão do Mundo nos 100 metros mariposa por Diogo Ribeiro. "Diogo Ribeiro rei", pode ler-se no diário Record, já A Bola escreve: "Voa, mariposa".

Por sua vez, O Jogo sublinha que o atleta português de 19 anos continua a "nadar em ouro", depois de já ter alcançado nos presentes Mundiais de natação o ouro nos 50m mariposa.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Mais um ouro para a História: Diogo Ribeiro é bicampeão mundial"

- "Bancos antecipam-se à descida dos juros com 'saldos' nas taxas mistas"

- "Consultor da Global Media ganha 3,3 milhões em contratos públicos"

- "Governo regional - Madeira fica em gestão até à decisão de Marcelo"

- "Guerra na Ucrânia - Zelensky clama por mais armas no dia em que perdeu Avdiivka"

- "Eleições regionais - Nacionalistas podem 'roubar' ao PP o seu bastião na Galiza"

- "Vestuário - Como a chinesa Shein está a virar a moda do avesso"

- "Rótulos proibidos - De Paula Rego a Bin Laden, sem esquecer a uva censurada"

Jornal de Notícias

- "Diogo, o conquistador - Recuperação épica conduz a mais uma vitória histórica: Segunda medalha de ouro num Mundial de Natação"

- "Encher o depósito nos supermercados fica mais barato em metade do país"

- "Bancos com lucros gigantes não baixam comissões"

- "F. C. Porto 2 - E. Amadora 0 - Dragão acaba com série negra e embala para a Champions"

- "Madeira - Juízes admitem que fusão do 'Ticão' pode ser revertida"

- "A. M. Porto - Unir virou do avesso a vida de quem usa transportes públicos"

- "Legislativas 2024 - Escalada dos impostos começou há 23 anos e está para durar"

- "Eleitores entre o 'forte e decidido' e o 'honesto e confiável' - Sondagem mediu atributos dos líderes do PS e do PSD"

- "Galiza - Bloco nacionalista ameaça maioria do PP"

- "Notícias Magazine - 'Faço parte daquela gente que nunca recebeu nada do Estado' - Aos 67 anos, Luís Represas lança novo álbum"

Diário de Notícias

- "SNS - A 'situação vai agravar-se'. Mais de 30% das reformas são de médicos"

- "E vão duas! Diogo Ribeiro Campeão do Mundo de 100 metros Mariposa"

- "Habitação - Amadora promete 14 milhões para recuperar bairro social"

- "Entrevista Christian Lynch: 'Quantos mais escândalos de corrupção aparecem mais transparente está o sistema'"

- "Onde estava há 50 anos? Ana Vidal, escritora"

- "Sondagem - Pedro Nuno, 'forte e decidido', contra o 'honesto e confiável' Montenegro"

- "Internacional - Onde está o corpo de Navalny?"

- "Notícias Magazine - O dia-a-dia das crianças na Ucrânia"

- "Análise - Germano Almeida: Travar a Rússia exige mudança psicológica"

Correio da Manhã

- "'Macaco' apanhado a negociar jogadores -- Revelam escutas do processo de Luís Filipe Vieira"

- "Mata em engate 'gay' -- 'Tio Bubu' pede proteção na cadeia"

- "Julgado por 15 crimes -- Atira filho recém-nascido contra a parede"

- "Amora -- Um morto e três feridos em rixa à saída de bar"

- "Natação - Diogo Ribeiro é campeão do mundo a dobrar"

- "FC Porto-Estrela da Amadora [2-0] -- Dragão sacode crise antes da Champions"

- "Benfica-Vizela -- Schmidt exige intensidade e velocidade"

A Bola

- "Voa, mariposa! -- Diogo Ribeiro de novo campeão do mundo, agora nos 100 metros"

- "FC Porto-E.Amadora -- Regresso tranquilo às vitórias a pensar no Arsenal"

- "Benfica-Vizela -- Aursnes de volta ao 'miolo'"

- "Sporting -- Quaresma ou Diomande? Eis a grande questão"

Record

- "Diogo Ribeiro rei"

- "Benfica-Vizela - Rafa à caça do 10 + 10"

- "FC Porto-E.Amadora -- Gelo no dragão

- "Sporting -- Trincão volta ao onze"

O Jogo

- "Daniel Ribeiro - A nadar em ouro"

- "Sporting -- Leverkusen levou nega por João Muniz"

- "FC Porto-E.Amadora -- João Mário e Galeno recuperam o sorriso"

- "Benfica-Vizela -- Águia ataca melhor série em casa"

- "Braga-Farense -- 'Vamos lutar até ao fim' [Artur Jorge]"

- "Portimonense-V. Guimarães [1-1] -- Vitória apanhou escaldão"