Polícia britânica detém sexto búlgaro suspeito de espiar para a Rússia

Um sexto cidadão búlgaro foi hoje detido e acusado no âmbito de uma investigação sobre alegados crimes de espionagem ligados ao Estado russo, anunciou a polícia britânica.

Tihomir Ivanchev, de 37 anos, que tinha sido detido inicialmente em 07 de fevereiro e libertado sob caução, deverá comparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira para responder pela acusação de "conspiração para recolher informações destinadas a ser direta ou indiretamente úteis a um inimigo para um fim prejudicial à segurança e aos interesses do Estado".

O novo suspeito junta-se a outros três homens e duas mulheres de nacionalidade búlgara, também suspeitos de espionagem a favor da Rússia entre 2020 e 2023, que aguardam julgamento, com início previsto em 28 de outubro no Tribunal Criminal Central de Londres.

Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov, Katrin Ivanova, Ivan Stoyanov e Vanya Gaberova, com idades entre os 29 e os 45 anos, aparentemente viviam no Reino Unido há vários anos e foram detidos no ano passado pela unidade de combate ao terrorismo da polícia londrina.

Os três primeiros tinham sido acusados também de posse de dezenas de documentos de identidade falsos.