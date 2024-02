PSP da Madeira detém quatro suspeitos de tráfico de 'bloom'

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira acaba de anunciar que "através da Divisão Policial de Machico, Esquadra Policial Complexa do Porto Santo, com a colaboração da Esquadra de Investigação Criminal de Machico e de outras valências operacionais do Comando Regional" deteve quatro indivíduos suspeitos de tráfico de drogas sintéticas, que tinham como alvo a ilha do Porto Santo.

"No âmbito de uma investigação de tráfico de drogas sintéticas, no dia 20 de Fevereiro de 2024, realizou uma operação policial na freguesia da Camacha, dando cumprimento a mandados de busca domiciliária e a quatro mandados de detenção emitidos por Autoridade Judiciária", explicou a PSP.

Ainda de acordo com a nota, a "investigação, que teve início no mês de abril de 2023, envolvendo a Esquadra do Porto Santo e o DIAP do Porto Santo, visou uma rede que se dedicou à venda de drogas sintéticas na ilha do Porto Santo, durante vários meses, abrangendo um número significativo de consumidores na ilha, durante a qual foram apreendidos diversos tipos de estupefacientes".

E acrescenta que "no decorrer da busca domiciliária foram apreendidas avultadas quantidades de drogas sintéticas e uma arma de alarme".

Assim, "procedeu-se à detenção de quarto arguidos, um do sexo feminino e três do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 45 anos, residentes nos concelhos de Santa Cruz e Funchal", realça. "Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido no dia 22 de Fevereiro de 2024, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais para dois arguidos e apresentações semanais para outros dois, bem como a proibição de frequentar a ilha do Porto Santo".