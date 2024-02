Campanha eleitoral do PAN Madeira arranca amanhã com Inês Sousa Real

PAN Madeira e o candidato Marco Gonçalves, cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições Legislativas, arrancam, amanhã, com a campanha eleitoral sobre o mote 'Por uma autonomia verde'.

Este arranque contará com a presença da porta-voz nacional, Inês Sousa Real e respectivos elementos candidatos/as pelo Continente e ainda com uma comitiva do partido a nível regional.

De modo a assinalar a campanha eleitoral, irão ser plantadas mais 20 árvores pelo partido, seguindo-se uma visita pelo Bairro da Nazaré de modo a conhecer o projecto 'Luz ao Fundo do Túnel', pela Associação Artística de Solidariedade Social - Olho.Te.

Neste arranque oficial da campanha, aproveitaremos também para divulgar o nosso manifesto e o programa eleitoral do partido, junto da população madeirense. Enquanto cabeça de lista desta candidatura pela Madeira, defendemos uma autonomia mais verde e por isso faremos novamente uma campanha limpa, séria, junto das pessoas, continuando a marcar pela diferença Marco Gonçalves, candidato do PAN Madeira às Eleições Legislativas

O PAN marcará ainda presença no movimento solidário pelo povo ucraniano na baixa do Funchal," demonstrando o seu pesar pelas vítimas desta guerra e solidariedade com todo o povo pelo sofrimento atroz dos últimos tempos, a que não podemos ficar indiferentes".