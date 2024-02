Chega ausente do debate nas rádios nesta segunda-feira

O Chega estará ausente no debate dos candidatos às eleições legislativas com assento parlamentar que será transmitido na segunda-feira nas rádios por não ter sido permitido a André Ventura participar através do Porto, revelou o partido.

"O presidente do Chega [André Ventura] não estará presente no debate das rádios porque se encontra no norte do país. Pedimos para que fosse possível entrar em direto a partir dos estúdios no Porto e não nos foi permitido", justificou o partido.

Sem o Chega, o debate vai juntar os líderes dos restantes partidos com assento parlamentar -- PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN.

O debate será transmitido, às 10:00, em simultâneo na TSF, Antena 1, Rádio Observador e Rádio Renascença. Terá também transmissão vídeo e tem uma duração prevista de duas horas.

Na moderação estarão os jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença, Natália Carvalho, da Antena 1, Judith Menezes e Sousa, da TSF, e Rui Pedro Antunes, da Rádio Observador.

Hoje, o líder do Chega arrancou a campanha eleitoral no Porto, com uma arruada na Rua de Santa Catarina. Tem ainda programado um comício/jantar em Lousada (distrito do Porto), às 20:00.

Na segunda-feira, a campanha do Chega tem dois comícios marcados: o primeiro em Aveiro, às 13:00, e o segundo em Sever do Vouga (distrito de Aveiro), às 20:00.

André Ventura andará ainda pelo norte do país de terça a quinta-feira, nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Bragança.