CDU arranca campanha com compromisso com a construção de Justiça Social

Foi nas Zonas altas do Funchal, mais concretamente no Largo das Courelas, que a CDU deu início à sua campanha para as eleições legislativas nacionais. A candidata pelo círculo da Madeira, Sílvia Vasconcelos, indicou que a escolha do local esteve relacionada com o compromisso "com as justas reivindicações do povo das zonas altas, o mesmo é dizer, um compromisso desta candidatura com a construção de Justiça Social".

A CDU é uma força crucial e essencial para a democracia em Portugal, reconhecida pela sua seriedade, responsabilidade, honestidade, competência e pelo muito trabalho e empenho que dedica às causas que defende, sempre com critérios de interesse público e colectivo. A diminuição da sua representação parlamentar periga e dificulta a vida da maioria dos portugueses, dos trabalhadores, assalariados, que veem o seu rendimento sonegado e tributado a favor das grandes fortunas nacionais Sílvia Vasconcelos

Na sua intervenção, ressalvou que a CDU é "uma força política para quem os homens e mulheres são todos iguais nos seus direitos, com uma perspectiva ética e humanista sobre a sociedade e que procura rebater as desigualdades entre ricos e pobres a par de garantir a consolidação dos valores de Abril".

"A CDU é uma frente alternativa para a solidificação da democracia em Portugal, para o reforço de direitos para as populações, o direito a uma vida com dignidade para todos os portugueses, sem qualquer discriminação", assumiu.

"A CDU é uma voz exigente e construtiva para o futuro do nosso País, não demagoga, não populista, não fracturante, mas integradora e humanizadora. É a força política que mais tem defendido um Portugal melhor e de avanços sociais e democráticos. A CDU tem sido, é!, uma garantia de que no nosso País e na Região não fique tudo pior, nem sequer fique tudo na mesma! Porque nem país nem a RAM podem andar de crise em crise", terminou.