Forças ucranianas reforçam posições em Avdiivka no leste do país

O Exército ucraniano anunciou hoje o reforço do contingente na cidade de Avdiivka, leste da Ucrânia, numa altura em que forças russas progridem no terreno.

"O reforço programado das unidades está em curso e as tropas estão a manobrar nos eixos ameaçados", afirmou o Exército ucraniano através das redes sociais.

Hoje, o general ucraniano, Oleksandre Tarnavsky, referiu-se a "combates ferozes" em Avdiivka.

"As nossas tropas estão a utilizar todas as forças e recursos disponíveis para conter o inimigo", afirmou o general Tarnavky que comanda as forças ucranianas na região.

"Foram estabelecidas novas posições e continuam a ser instaladas fortificações, tendo em conta todos os cenários possíveis", acrescentou.