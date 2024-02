SESARAM promove rastreio de saúde visual infantil no Funchal

O Serviço Regional de Saúde inicia esta segunda-feira, 26 de Fevereiro, uma nova edição do Rastreio de Saúde Visual Infantil, desta feita no concelho do Funchal. A acção destina-se a crianças que completem quatro anos de idade este ano.

O rastreio tem início amanhã no Centro de Saúde do Bom Jesus, sendo dirigido às crianças das freguesias do Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, Santa Maria Maior, São Gonçalo, São Pedro e Sé. A acção termina a 18 de Março.

Segue-se a freguesia do Monte, a partir da última semana de Março, no Centro de Saúde local, às segundas e terças-feiras de manhã.

O Rastreio de Saúde Visual Infantil destina-se a crianças que tenham ou venham a completar quatro anos no decorrer de 2024 e que não estejam a ser seguidas no Hospital, nem sejam portadoras de óculos.

As convocatórias são feitas através de chamada telefónica, pelo Centro de Rastreios da Região.

Trata-se de um rastreio de ambliopia, de base populacional, realizado por técnicos especializados, que permitirá identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente e em larga escala na Região, bem como, possibilitar o diagnóstico e o tratamento atempado.

Nos casos em que forem detectadas situações de risco, as crianças serão referenciadas para a consulta de especialidade no Serviço de Saúde da Madeira.