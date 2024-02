Pedro Pelágio deixa o Chipre e ruma ao Dubai

O médio Pedro Pelágio, 23 anos, que até ao momento representava o Pafos, que milita na I Liga do Chipre, vai actuar no Dubai no que resta da temporada, ao serviço do Dubai United, actual sexto classificado da II divisão dos Emirados Árabes Unidos, na condição de jogador emprestado.

Pela equipa oriunda do Chipre, com a qual ainda tem mais dois anos de contrato, disputou na presente temporada 14 jogos, onde se vinha afirmando até que no início do presente ano uma fractura no tornozelo o afastou dos relvados.

Para o antigo jogador do Marítimo esta será a segunda experiência no futebol internacional, onde vai ter a oportunidade de defrontar outro madeirense, o técnico Bruno Pereira que orienta o Al Urooba, actual líder do campeonato.