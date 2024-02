IASAÚDE realizou acção de sensibilização no âmbito da literacia em saúde

O Instituto de Administração da Saúde tem vindo a apostar na promoção da literacia em saúde através da realização de acções de sensibilização pelos Centro de Saúde concelhios. A última visita decorreu na passada segunda-feira, dia 19 de Fevereiro, nos concelhos de Porto Moniz e São Vicente onde, junto dos utentes e profissionais de saúde, procurou-se apelar ao combate do desperdício e promover a segurança e a sustentabilidade do Sistema Regional de Saúde.

Nos centros de saúde, os profissionais de saúde mostraram-se satisfeitos com estas iniciativas de proximidade com os utentes, salientando a importância das mesmas para “mais ganhos em saúde”, bem como para “o aumento da literacia e a consciencialização da população”. “É uma boa iniciativa. Juntos podemos consciencializar os utentes e construir um futuro mais sustentável para todos”, alertou uma profissional de saúde do concelho do Porto Moniz.

No decorrer das iniciativas tem sido disponibilizado algum merchandising associado à campanha de comunicação “Comparticipação de Medicamentos: Literacia em Saúde e Sustentabilidade do SRS”, impulsionada pelo Governo Regional da Madeira, através do IASAÚDE, IP-RAM.

Paralelamente, o IASAÚDE, IP-RAM tem também apostado na informação junto dos utentes, referente aos programas de saúde e serviços inerentes, através das diferentes plataformas digitais.