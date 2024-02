Câmara do Funchal recorda que já foi apresentado projecto para o Largo da Fonte

A Câmara Municipal do Funchal, através de comunicado, recordou que já foi apresentado um projecto para a recuperação do Largo da Fonte e da Encosta dos Jardins do Monte. Este esclarecimento surge na sequência de declarações do vereador Miguel Silva Gouveia, da coligação Confiança que, no final da reunião de Câmara, referiu que este local se encontra "ao abandono".

"O espaço, que ficou descaraterizado por consequência dos abates de árvores realizadas, em agosto de 2021, pela Coligação Confiança, será alvo de uma intervenção profunda, mas que terá ainda de aguardar pelas obras de reabilitação e canalização do ribeiro ali existe, numa empreitada que será lançada pelo Governo Regional", explica a autarquia.

“Só depois, é que poderemos implementar o projeto de regeneração daquele espaço”, garante Cristina Pedra.

A CMF indica que se trata de um projecto elaborado por Gerald Luckhurst, arquitecto paisagista "de renome internacional e profundo conhecedor da ilha da Madeira e dos seus jardins". Este prima pela salvaguarda o património arbóreo e histórico existente no Largo da Fonte e na respectiva encosta, em harmonia com os elementos de carácter cultural e religioso da freguesia, nomeadamente a Fonte da Nossa Senhora, a Igreja do Monte, a antiga Estação do Caminho de Ferro, o Coreto e o Café do Parque.

"Assim sendo, estranha-se, uma vez mais, a postura política da coligação Confiança, que reiteradamente continua a faltar à verdade. Postura que se lamenta, e a qual denunciaremos, as vezes que forem necessárias", termina o comunicado.