Selecção feminina de futsal vence Espanha no segundo jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futsal ganhou hoje à congénere espanhola, por 2-1, no segundo jogo de preparação entre ambas as equipas, disputado em Vila Real, 'vingando' a derrota do primeiro encontro (2-3).

Depois do desaire na terça-feira, a formação lusa inaugurou o marcador por Kika, aos 16 minutos, e aumentou a vantagem aos 28, através de Carolina Pedreira, com a resposta das visitantes a surgir já aos 38, por Patricia González.

Estes encontros visaram a preparação da equipa das 'quinas' para a qualificação para o primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, agendado para 2025.