"É fundamental dar um sinal positivo e de atenção a este sector" do rum agrícola

O presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, fez uma visita, na tarde de hoje, ao engenho do Porto da Cruz. A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, também acompanhou a iniciativa.

Conforme explica Tiago Freitas, esta visita prendeu-se com o facto de o Governo acompanhar o sector, "sobretudo o que opera na área da comercialização do rum agrícola da Região Autónoma da Madeira".

É importante reforçar que este sector tem vindo a ser penalizado nos últimos dois anos com um aumento substantivo do Imposto Especial de Consumo( IEC) em 14% (4% em 2023 e 10% em 2024) e que tem penalizado em demasia o rum agrícola da região e os licores, beneficiando o mercado com bebidas importadas, cujo IEC se mantém congelado. Tiago Freitas, presidente do IVBAM

No entendimento de Tiago Freitas, é fundamental dar um sinal positivo e de atenção a este sector, junto dos operadores económicos: "Para que eles possam de certa forma poder garantir melhor rendimento, sobretudo também aos agricultores".