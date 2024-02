Erasmus+ leva alunos da 'Gonçalves Zarco' à Polónia

Um grupo de alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ), no Funchal, encontra-se a participar no projecto 'A journey through the sounds and images of nature', na cidade de Lódz, na Polónia.

A iniciativa, no âmbito do Erasmus+, é a primeira mobilidade realizada após o processo de Acreditação que a escola obteve em 2023.

Este projecto engloba as áreas da música, das artes manuais, do ambiente e da educação sustentável e está e a ser desenvolvido em pareceria com uma escola da Polónia e outra de Espanha.

O grupo da EBSGZ é constituído por nove alunos, três docentes e um assistente operacional, "garantindo, desta forma, a representação de toda a comunidade escolar", salienta a instituição em comunicado de imprensa.

"Os projectos Erasmus+, com as diferentes oportunidades de mobilidade que proporcionam, têm sido importantíssimos para a aprendizagem dos alunos, promovendo a partilha de experiências, a aquisição de novos conhecimentos, o crescimento pessoal e o enriquecimento cultural de todos os participantes", destaca a mesma nota.