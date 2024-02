'HBG' acolhe parceiros da República Checa, Roménia, Croácia, Espanha, Polónia e Grécia

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia dá início uma semana de acolhimento a parceiros da República Checa, Roménia, Croácia, Espanha, Polónia e Grécia, sob alçada do projecto Erasmus+.

"Ao longo da semana de 19 a 23 de Fevereiro serão promovidas actividades em duas vertentes: acreditação e acolhimento do projecto 'The new values of Democracy in Today’s Europe'. Neste contexto, a escola promoverá actividades de cariz pedagógico-formativo, sessões de partilha de conhecimentos e workshops práticos onde se perspectiva melhorar o sucesso escolar; reforçar uma cultura de cidadania activa, numa óptica inclusiva e responsável; incrementar o envolvimento da comunidade educativa na vida da escola e implementar medidas que promovam o envolvimento pessoal/ profissional e organizacional da HBG. Por outro lado e numa dimensão sociocultural, haverá também espaço para passeios e roteiros turísticos para fruição das atracções que a região tem a oferecer", refere a escola através de uma nota de imprensa.

O estabelecimento de ensino destaca "o apoio das famílias acolhedoras de alunos estrangeiros e dos muitos parceiros que habitualmente colaboram com a HBG primando, sempre, pela hospitalidade e dedicação".