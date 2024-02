Início da campanha eleitoral marca agenda regional

Arranca este domingo, 25 de Fevereiro, 14 dias antes das Eleições Legislativas, a campanha eleitoral, período em que os partidos candidatos unem esforços para angariar votos. Na Madeira, há diversas acções de campanha previstas para hoje.

Também tem início este domingo as inscrições para exercer o voto antecipado em mobilidade, a 3 de Março. Os pedidos para votar em mobilidade devem ser feitos através da plataforma https://www.votoantecipado.pt/

INICIATIVAS QUE MARCAM A AGENDA REGIONAL NESTE QUE É O QUINQUAGÉSIMO SEXTO DIA DO ANO, EM QUE FALTAM 310 DIAS PARA O TERMO DE 2024:

Campanha eleitoral

- 9h30 – O JPP promove uma acção política no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos com o porta-voz Filipe Sousa;

- 11 horas – O Chega realiza uma acção de campanha no Mercado do Santo da Serra;

- 11h30 – A CDU realiza uma iniciativa política regional no Largo das Courelas, nas zonas altas da freguesia de Santo António, em que intervirá a cabeça-de-lista da candidatura às Legislativas nacionais, Sílvia Vasconcelos;

- 14 horas – O ADN promove uma acção de campanha junto ao RG3 - Regimento de Guarnição número 3, onde se encontra o Monumento dedicado aos Antigos Combatentes;

- 14h30 – O Chega visita o Bairro da Argentina;

- 14h30 – O presidente nacional do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, realiza uma acção junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, seguindo depois para a Escola Secundária Jaime Moniz, para abordar os temas da saúde e da educação, respectivamente;

- 15h30 – O PTP realiza uma iniciativa de campanha eleitoral na Pontinha.

Cultura

- 20 horas - Concerto ‘Melodias e Harmonias de Machico’ no Centro Cívico do Porto da Cruz;

Desporto

- 10 horas – Porto do Funchal acolhe o Campeonato Regional Fundo 2024 e a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo;

- 11 horas – Jogo Mafra – Marítimo, encontro da 23.ª jornada da II Liga no Estádio Municipal de Mafra;

- 15 horas – Jogo Portosantense - Limianos do Campeonato de Portugal no Estádio de Câmara de Lobos;

- 15 horas – Jogo Marítimo B - Ribeirão do Campeonato de Portugal no Estádio da Imaculada Conceição;

- 16 horas – Jogo Francisco Franco - Quinta dos Lombos da Liga feminina de basquetebol no Pavilhão da Francisco Franco;

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO, DIA INTERNACIONAL DA COMMEDIA DELL'ARTE E DIA INTERNACIONAL DO IMPLANTE COCLEAR:

1869 - É abolida a escravidão em todas as colónias portuguesas, passando os escravos existentes à condição de libertos;

1947 - O Governo português determina que cessem as restrições de consumo de energia eléctrica, em vigor desde a II Guerra Mundial;

1955 - A Clínica de Reabilitação de Deficientes Visuais, atual Centro Hellen Keller, é fundada em Lisboa;

1956 - Nikita Krutschev, líder da URSS, denuncia o totalitarismo de José Estaline;

1961 - É assinado o contrato para a construção da ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com a United States Steel Export Company;

1965 - É anunciado o desaparecimento do general Humberto Delgado, em Marrocos. Delgado fora assassinado por uma brigada da PIDE, 12 dias antes;

1976 - Os Estados Unidos vetam a resolução das Nações Unidas de censura à anexação de Jerusalém por Israel;

1986 - Nasce o primeiro bebé proveta português, um rapaz de 3,330 quilos;

2004 - O Prémio Carlos V para a concórdia é atribuído ao Presidente da República, Jorge Sampaio;

2006 - O Estado português assina o acordo de colaboração com Massachusetts Institute of Technology (MIT), que visa, segundo o primeiro-ministro, José Sócrates, a internacionalização do conhecimento português e pô-lo ao serviço do crescimento económico do país;

2006 - Gripe das aves. É confirmada a presença do vírus H5N1 num aviário francês, o primeiro caso de contaminação de aves domésticas na União Europeia;

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, e a ministra da Saúde, Ana Jorge, assistem à colocação da primeira pedra do novo Hospital de Cascais, instituição que servirá 285 mil habitantes e que avança sem unidade de oncologia, apesar dos protestos dos utentes desta especialidade;

2010 - O vencedor das eleições presidenciais na Ucrânia, Victor Ianukovitch, toma posse formal do cargo, tornando-se no quarto Presidente do país desde a independência da União Soviética, em 1991;

2017- O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio assume "responsabilidade política" pela não publicação de dados relativos às transferências de dinheiro para 'offshore' e abandona os órgãos do CDS-PP;

2020 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal a pagar mais de quatro mil euros ao advogado Ricardo Sá Fernandes, no caso da gravação ilícita de uma conversa com o empresário da Bragaparques, Domingos Névoa;

2022 - A Rússia veta uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenando a sua agressão à Ucrânia, isolada numa votação que alcançou 11 votos a favor e três abstenções, incluindo da China. Em causa está uma resolução co-patrocinada pelos Estados Unidos e Albânia, condenando a Rússia pela sua "agressão contra a Ucrânia" e pedindo-lhe que retire "imediatamente" as suas tropas daquele país vizinho;

2022 - O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assina um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Kiev;

2022 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam a acordo sobre "sanções em massa" que serão "dolorosas para o regime russo";

