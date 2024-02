Homem a cozinhar em casa devoluta faz accionar bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados esta manhã para um incêndio, numa casa devoluta, perto do Jardim do Amparo, no Funchal.

Contudo, ao chegar ao local, verificaram que um homem estava a cozinhar a lenha na casa tratando-se de um falso alarme.

A corporação mobilizou, após receber o alerta pelas 8h45, dois meios e oito elementos.